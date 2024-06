I partecipanti potranno creare delle decorazioni con il materiale di riciclo di Remix per abbellire le proprie biciclette in modo sostenibile. Dai 4 anni.

TUTTI IN SELLA – Percorso ludico con mezzi divertenti per attraversare il circuito che si troverà tra le vie dei giardini. Dai 5 anni in su. A cura del Centro Gioco Bianconiglio. WEB:

STRADE PER LE BICI – Una strada in cui tutti i partecipanti seguono le regole imparando come si leggono i segnali stradali. Percorso interattivo delimitato da veri segnali stradali da percorrere in bicicletta, oppure accodandosi a un pedibus, divertente autobus umano. Organizzazione FIAB ALESSANDRIA, Ciclofficina Ri-cyclo, Associazione Sine Limes.