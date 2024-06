Amazon ricerca operatori di magazzino per Alessandria: 400 nuovi posti di lavoro in 3 anni

È già possibile candidarsi alle posizioni di operatore di magazzino presso il nuovo centro di approvvigionamento situato ad Alessandria, accedendo ad amazon.jobs. Nel nuovo centro , che entrerà in attività nei prossimi mesi, saranno creati oltre 400 posti di lavoro a tempo indeterminato entro 3 anni dall’apertura.

Amazon, in collaborazione con l’agenzia per il lavoro Gi Group, ha avviato il processo di selezione del personale di magazzino del centro di approvvigionamento di Alessandria. Dopo l’avvio per la selezione delle figure manageriali avvenuta qualche mese fa, attraverso la pagina dedicata sul sito di Amazon e su quelle di Gi Group è possibile candidarsi alle posizioni di operatore di magazzino presso il nuovo stabilimento, in cui l’azienda prevede di creare 400 posti di lavoro a tempo indeterminato nei prossimi tre anni.

Le iscrizioni

Collegandosi al sito, chiunque sia interessato a lavorare in Amazon avrà anche la possibilità di iscriversi all’incontro virtuale (Recruiting Day), organizzato dalle agenzie per il lavoro che collabora con Amazon per la selezione del personale, durante il quale sarà presentato nel dettaglio come funzionerà il processo di selezione e le peculiarità delle mansioni. Gli eventi si terranno a partire dal 9 luglio.

I dipendenti

Riceveranno una retribuzione lorda iniziale di 1.764 euro al mese, per 14 mensilità nell’arco di un anno. Si tratta di un incremento del 21% rispetto al 2019, con una retribuzione di ingresso superiore dell’8% rispetto ai livelli salariali previsti dal 5° livello del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni. A ciò si aggiungono benefit quali assicurazioni sanitarie e cure mediche private, sconti sugli acquisti su Amazon.it e buoni pasto per tutti i dipendenti. Amazon offre inoltre ai propri dipendenti ulteriori opportunità come l’innovativo programma Career Choice, che copre fino al 95% del costo delle rette e dei libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito specifico frequentando corsi professionali, per un importo fino a € 8.000 in quattro anni.

Le parole

Spiega Lorenzo Barbo, Responsabile di Amazon Italia Logistica: “Il nuovo centro di Alessandria, la cui apertura è prevista entro la fine del 2024 con un investimento di oltre 120 milioni di euro, rappresenta il primo sito logistico di questa tipologia in Italia. I lavori procedono secondo i tempi stabiliti, per cui siamo fiduciosi che l’apertura avverrà entro questo anno, come annunciato”.