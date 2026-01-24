Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Quartiere Cristo: si lavora per il prossimo Carnevale, eventi dall’8 al 15 febbraio

Domenica 8 febbraio piazza Ceriana sarà colorata di coriandoli e maschere, con animazione per grandi e piccoli. Dalle 14,30 gonfiabili, frittelle, dolci, attrazioni per grandi e piccoli, la pentolaccia, la baby dance e tante novità nell’evento promosso da tutte le associazioni del quartiere : Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, Associazione Alessandria Sud, Pro loco Lisondria 1168, Punto Di, Soms, Centro Incontro Cristo, Parrocchie e Scuole del Quartiere. Sarà un grande evento, il primo del 2026 al Quartiere Cristo, dove saranno protagonisti anche la Soms ed il Centro Incontro Cristo.

All’evento saranno presenti anche i volontari della Croce Rossa che porteranno sorrisi ai più piccoli con l’attività del truccabimbi e i palloncini. In Piazza sarà presente uno stand informativo del PuntoDi, in via Parini, dalle ore 15. Alle ore 16 la pentolaccia. Molto attive anche le scuole del Quartiere che stanno organizzando diversi momenti del Carnevale presso gli Istituti.

GLI EVENTI – Al Centro Incontro Cristo di via San Giovanni Evangelista si festeggia sabato 7 febbraio, ore 21, con il Ballo in maschera, la musica del dj Mauro e le tradizionali frittelle.
Alla Soms di corso Acqui, sabato 14 febbraio alle 19.30, APERICENA e FRITTELLE dolci per tutti.
A seguire BALLO in maschera! col dj FRANCO TASCA.
Al Centro Don Bosco Festa di Carnevale in Oratorio martedi 17 febbraio, dalle 15 alle 18 con “Nel bosco di Don Bosco”.
A Villa del Foro, sabato 14 febbraio, ritrovo alla SOMS alle 14.30 con sfilata per le vie del paese con alcuni carri allestiti a tema e festa finale con merenda. Domenica 15 febbraio partecipazione al Carnevale di Alessandria con un carro ispirato al cartone animato “Coco” (Walt Disney).

