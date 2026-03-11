Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Carcere di Torino: trovati droga e telefonini e ferito un poliziotto durante una perquisizione

Veduta esterna del carcere 'Lorusso e Cutugno' di Torino

Alle 7 di questa mattina, presso la Settima Sezione del Padiglione B della Casa Circondariale di Torino, nel corso di una perquisizione straordinaria sono stati trovati 3 smartphone con i relativi caricabatterie, circa 5 grammi di hashish, 2 grammi di cocaina e 2 bottiglie artigianalmente modificate per fumare. Durante le operazioni si è verificato anche un episodio di particolare gravità: un appartenente alla Polizia Penitenziaria è stato costretto a ricorrere alle cure di un ospedale cittadino (prognosi 4 giorni) dopo essere stato aggredito da un detenuto che, nel tentativo di occultare e distruggere uno dei telefoni rinvenuti, lo ha spinto violentemente contro una porta blindata, facendogli battere la testa e la schiena. A darne notizia è Vicente Santilli, segretario per il Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (SAPPE), che evidenzia come “l’episodio dimostri ancora una volta le difficoltà operative e i rischi a cui è quotidianamente esposto il personale di Polizia Penitenziaria nello svolgimento del proprio servizio”.

Corridoio interno del carcere torinese

Solidarietà e vicinanza al poliziotto ferito sono state espresse anche da Donato Capece, segretario generale del SAPPE: “Basta aggressioni ai poliziotti. Chi indossa un’uniforme e garantisce la sicurezza di tutti non può essere lasciato senza adeguati strumenti di difesa. È necessario intervenire subito dotando gli agenti di strumenti di autotutela, a partire dallo spray al peperoncino, già utilizzato in molti contesti come mezzo efficace e non letale per gestire situazioni di pericolo. L’inerzia davanti al crescente numero di aggressioni rischia di produrre un grave effetto emulativo e di alimentare un clima di impunità. Proteggere chi ci protegge è una responsabilità che non può più essere rimandata”.

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

