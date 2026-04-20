Il governatore Bucci: “Liguria in crescita, la visione strategica sta portando risultati”

MILANO (ITALPRESS) – “Abbiamo una visione strategica della Liguria, abbiamo cominciato più di un anno e mezzo fa e stiamo andando avanti, ma si vedono già i risultati: la Liguria ha il Pil in aumento, c’è molto lavoro e abbiamo un’alta qualità di vita. La disoccupazione che è al 4%, un record in Italia. Abbiamo dei programmi specifici finanziati dalla Regione per promuovere posti di lavoro che siano definitivi e non più stagionali: ad esempio, per il settore del turismo, ma anche per l’artigianato, abbiamo dato dei contributi alle aziende per incentivare contratti annuali, è un grosso passo avanti”. Così il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica “Primo Piano” dell’agenzia Italpress. “Le grandi aziende delle costruzioni e delle riparazioni navali hanno bisogno di personale qualificato e oggi trovarlo è difficile, per cui abbiamo allargato gli orizzonti a tutta l’Italia e anche all’estero. Ogni anno noi abbiamo dai 4.000 ai 5.000 posti di lavoro che non sono coperti perché mancano le persone. Vogliamo che le persone vengano da noi perché si lavora, perché si sta bene e c’è un’alta qualità di vita, anche per la famiglia”.sat/gsl

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