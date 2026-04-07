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Quartiere Cristo: grande Pasquetta al Forte Acqui con più di 2500 persone

DiRaimondo Bovone

Apr 7, 2026 , , , , , ,
Il selfie degli Explosion con il pubblico alle spalle

Un evento da ricordare, non solo per l’importante partecipazione ma, soprattutto, per la valorizzazione di un’area della Città di Alessandria come il Forte Acqui, di nuovo protagonista grazie all’impegno dell’Associazione Attività e Commercio Quartiere Cristo, Associazione Alessandria Sud, Pro Loco Lisòndria e Comune di Alessandria. 
Tanti giovani e intere famiglie in una giornata piena di eventi: il concerto degli Explosion, i giochi in legno, la ricerca degli gnomi, gli stand gastronomici (esauriti), i campetti di pallavolo e calcio e tante altre attrazioni hanno fatto da cornice ad una giornata da ricordare.
Al mattino sono stati oltre 150 le persone che hanno partecipato alla Santa Messa all’aperto celebrata da Don Mauro. Molto apprezzata la visita al Forte a cura del FAI, tanti curiosi e appassionati.
Nella giornata di ieri grande lavoro dei 30 volontari, Castellazzo Soccorso e Unac, grazie ai quali il piano sicurezza ha funzionato bene. Ma la Mongolfiera, causa vento, non è riuscita ad alzarsi.

LE PAROLE – Così l’Associazione Commercianti: “La Pasquetta è stato un nuovo punto di partenza. In questi giorni completeremo l’installazione delle telecamere collegate alla polizia locale, nell’ambito del progetto “adotta una telecamera”, poi penseremo alle aree picnic, alla zona dei giochi per i bambini, alla fontanella e ad altri interventi. Su Forte Acqui abbiamo già investito oltre 25.000 euro in questi anni ed è importante anche la manutenzione continua del verde”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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