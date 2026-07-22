Nuovo libro di ‘Poto’ Del Sarto per l’associazione IDEA: domani la presentazione alle 18.30

L’appuntamento è ghiotto, in tutti i sensi: domani, giovedì 23 luglio alle 18.30 al bar Barolo di via Ferrara 25-1 ad Alessandria, un aperitivo per la presentazione del nuovo racconto dell’ex-cestista Alberto ‘Poto’ Del Sarto, il 3° della serie, dal titolo ‘FiondiTime – AL Lunardini negli States’.

Una nuova storia dell’immaginario detective mandrogno AL Lunardini, impegnato stavolta a risolvere casi addirittura in America, dopo ‘Il caso Fuentes’ (1° racconto) e ‘Paracalò’ (2° racconto).

Anche in questo caso, come nei 2 precedenti, i proventi della vendita del libro, divertente passatempo che scorre veloce sotto l’ombrellone, saranno interamente devoluti all’Associazione IDEA di Alessandria, dal 1990 impegnata nell’assistenza e nell’informazione dei disabili, accompagnandoli nell’inserimento sociale. Nell’occasione sarà possibile farsi firmare la copia del libro dall’autore.

Navigazione articoli