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Nuovo libro di ‘Poto’ Del Sarto per l’associazione IDEA: domani la presentazione alle 18.30

DiRaimondo Bovone

Lug 22, 2026 , , , , , , ,

L’appuntamento è ghiotto, in tutti i sensi: domani, giovedì 23 luglio alle 18.30 al bar Barolo di via Ferrara 25-1 ad Alessandria, un aperitivo per la presentazione del nuovo racconto dell’ex-cestista Alberto ‘Poto’ Del Sarto, il 3° della serie, dal titolo ‘FiondiTime – AL Lunardini negli States’.
Una nuova storia dell’immaginario detective mandrogno AL Lunardini, impegnato stavolta a risolvere casi addirittura in America, dopo ‘Il caso Fuentes’ (1° racconto) e ‘Paracalò’ (2° racconto).
Anche in questo caso, come nei 2 precedenti, i proventi della vendita del libro, divertente passatempo che scorre veloce sotto l’ombrellone, saranno interamente devoluti all’Associazione IDEA di Alessandria, dal 1990 impegnata nell’assistenza e nell’informazione dei disabili, accompagnandoli nell’inserimento sociale. Nell’occasione sarà possibile farsi firmare la copia del libro dall’autore.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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