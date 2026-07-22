Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: un progetto per studiare il rapporto tra ambiente e tumore del colon

DiRaimondo Bovone

Lug 22, 2026 , , , , , ,
Il borsista Marco Garbin, il dr. Andrea Rocchetti e la dr.ssa Annalisa Roveta

Capire se l’ambiente in cui viviamo influenza ciò che accade nel nostro intestino, fino allo sviluppo di malattie oncologiche. È questo l’obiettivo di COLON-META, il progetto di ricerca promosso dal DAIRI dell’Ospedale-Universitario di Alessandria, con sperimentatore principale Andrea Rocchetti, Direttore di Microbiologia e Virologia.
Il progetto è finanziato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e prevede l’inserimento di un nuovo borsista, Marco Garbin, laureato in Scienze Biologiche presso l’Università del Piemonte Orientale e attualmente impegnato nel percorso di Laurea Magistrale in Biologia a indirizzo biomedico-molecolare.

COLON-META – Studio pilota coordinato dai Laboratori di Ricerca DAIRI, la cui Responsabile è Annalisa Roveta, e dedicato ai pazienti con adenocarcinoma del colon, una delle forme più frequenti di tumore colorettale. Il progetto nasce da una domanda scientifica concreta: esiste una relazione tra esposizione a metalli pesanti, composizione del microbiota intestinale e tumore del colon?
LO STUDIO – Analizzerà campioni di sangue e campioni fecali di pazienti con adenocarcinoma del colon e di persone sane residenti nello stesso territorio. L’obiettivo è confrontare la presenza di alcuni metalli pesanti nel sangue con le caratteristiche del microbiota intestinale, raccogliendo anche informazioni sulle abitudini alimentari.
IL MICROBIOTA – L’insieme dei microrganismi che vivono nel nostro intestino e che contribuiscono a molte funzioni dell’organismo. Quando questo equilibrio si altera, si parla di disbiosi: una condizione che la ricerca sta studiando sempre di più anche in relazione all’insorgenza e alla progressione di alcune patologie, comprese quelle oncologiche.

IMPORTANTE – Il progetto ha una particolare rilevanza per il territorio alessandrino, dove il rapporto tra salute, ambiente e ricerca rappresenta un tema centrale, anche per la presenza di aree a forte vocazione industriale. COLON-META non modifica il percorso di cura dei pazienti, ma consente di raccogliere dati utili per comprendere meglio possibili legami tra contaminanti ambientali, alimentazione, microbiota e tumore del colon. Attraverso questo studio l’Ospedale di Alessandria, 1° IRCCS pubblico del Piemonte, punta a produrre prime evidenze scientifiche su un tema ancora poco esplorato in Italia, ponendo le basi per ricerche più ampie e per possibili ricadute future nell’ambito della prevenzione, della sanità pubblica e della medicina di precisione.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Progetto ‘Doctors in Italy’: ad Alessandria 30 studenti provenienti da 7 Paesi

Lug 22, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Science & Technology

Cina: avviata una campagna contro i rischi online per i minori

Lug 21, 2026
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 21, 2026 Raimondo Bovone
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Ospedale di Alessandria: un progetto per studiare il rapporto tra ambiente e tumore del colon

Lug 22, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Salute & Scienza

Progetto ‘Doctors in Italy’: ad Alessandria 30 studenti provenienti da 7 Paesi

Lug 22, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Science & Technology

Cina: avviata una campagna contro i rischi online per i minori

Lug 21, 2026
Almanacco Curiosità IN EVIDENZA

Mercoledì 22 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Lug 21, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x