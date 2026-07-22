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Progetto ‘Doctors in Italy’: ad Alessandria 30 studenti provenienti da 7 Paesi

DiRaimondo Bovone

Lug 22, 2026 , , , , , , ,

Sono 30 gli studenti internazionali che quest’anno hanno preso parte all’esperienza formativa promossa dal programma ‘Doctors in Italy Fellowship’ presso l’Ospedale Universitario di Alessandria.
Provenienti da Messico, Brasile, Stati Uniti, Perù, Canada, Spagna e Inghilterra, gli studenti, divisi in gruppi che si stanno alternando per 9 settimane a partire dall’8 giugno, stanno avendo l’opportunità di conoscere da vicino il funzionamento del sistema sanitario italiano e di partecipare, in qualità di osservatori, alle attività cliniche e assistenziali di numerose strutture aziendali.

Un corridoio interno dell’Ospedale di Alessandria

Le strutture coinvolte nell’edizione di quest’anno appartengono al Dipartimento Pediatrico-Ostetrico, diretto da Alessio Pini Prato, al Dipartimento Cardio Toraco-Vascolare, diretto da Andrea Audo, e comprendono inoltre la SC Endocrinologia e Malattie Metaboliche, diretta da Marco Gallo, la SCDU Nefrologia e Dialisi, diretta dal prof. Marco Quaglia, la SCDU Chirurgia Generale, diretta da Marco Lodin, la SCDU Medicina Interna, diretta dal prof. Luigi Castello, e la SC Ostetricia e Ginecologia, diretta da Davide Dealberti.

L’esperienza consente ai partecipanti di osservare direttamente l’organizzazione dei percorsi clinici, il lavoro delle équipe multidisciplinari e l’integrazione tra assistenza, formazione e ricerca, aspetti che caratterizzano sempre più l’attività dell’AOU AL come IRCCS.
Il programma è coordinato dal DAIRI (Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione) in collaborazione con Doctor Today, realtà organizzatrice del progetto ‘Doctors in Italy Fellowship’.
Con questo programma l’Azienda Ospedaliera alessandrina consolida così il proprio ruolo in una rete internazionale di formazione e scambio, coerente con la nuova identità di IRCCS.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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