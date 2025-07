ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo nominato un inviato speciale del governo per affrontare la questione degli italiani detenuti in Venezuela, sta per partire e vedremo quali risultati si possono ottenere”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto presso l’Unità di Crisi della Farnesina parando del caso di Alberto Trentini. “Sono 2.500 gli italiani detenuti nel mondo e li seguiamo tutti”.xb1/sat/mca3

Navigazione articoli