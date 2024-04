Musica: Ronny torna con il nuovo singolo ‘Unacomete’

E’ disponibile nelle piattaforme digitali ‘Unacomete’ , il nuovo singolo che segna il ritorno sulle scene di Ronny.

Il brano, pubblicato su etichetta Digital Noises, arriva dopo il precedente singolo ‘Nuvole’ e si aggiunge ad un nuovo capitolo artistico del giovane e promettente talento della musica italiana.

Ronny spiega così la nascita del nuovo singolo ”Unacomete”: “E’ nata dalla fine di una relazione che mi ha spinto a scrivere qualcosa di emozionante, attraverso una melodia che riesce a catturare l’attenzione dell’ascoltatore. L’amore ci nutre, ma ci fa anche soffrire”.

”Unacomete non la troverò più, non la cercherò più”, canta Ronny in questo brano dal sapore amaro, che porta via con sé i pezzi di una storia giunta al capolinea.

L’artista

Romoaldo Trajkovic, in arte Ronny, è un cantautore nativo di Brescia con origini serbe. Da sempre stato attratto dalla musica, fin da piccolo esprime le sue emozioni scrivendo testi con i suoi 3 fratelli. Dopo un infanzia travagliata, Ronny inizia a prendere seriamente la musica e inizia a sperimentare generi, consumando dischi.

Sin da bambino si appassiona di musica e inizia ad ascoltare i dischi dei suoi idoli, da Jason Derulo, Bruno Mars, Justin Timberlake e Justin Bieber. ”Amo la musica, non potrei vivere senza. Amo il pop, la dance e l’r&B, mi esprimo attraverso questi generi che rispecchiano la mia identità artistica”.