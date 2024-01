“Cry Baby Cry” , un brano electro-surf come lo hanno definito i BEACH82 , è il singolo dalle sonorità Rock Surf/Cop Show, caratterizzato dal suono delle chitarre di Nik e dai fiati di Dedo . Grazie a queste nuove sonorità, i BEACH 82 stanno ottenendo importanti risultati oltreoceano.

Il duo Beach82

Max Dedo e Nicola Costa, al di là dei rispettivi progetti solisti, da anni sono protagonisti sui palchi italiani e internazionali al fianco di Max Gazzè, Fiorella Mannoia, Ennio Morricone, Carmen Consoli, Daniele Silvestri e Patty Pravo, oltre ad aver fatto parte per innumerevoli edizioni dell’Orchestra del Festival di Sanremo e aver collaborato a molte altre produzioni televisive e radiofoniche, come i programmi “Un giorno da renna” e “Un giorno da gambero” su Radio1 Rai.

L’album Beach82

Elettronica anni ‘80, surf dei The Ventures e fiati alla Frank Zappa in un tripudio di pulp e rock psichedelico. Una miscela impossibile che diventa esplosiva grazie alla delirante inventiva dei BEACH 82, un luogo ideale di comfort in cui far confluire le loro innumerevoli esperienze artistiche trasversali, che attraversano i pianeti del pop e del rock ma anche del jazz e della classica.

Realizzato con il contributo NUOVOIMAIE.

Social

https://www.youtube.com/@beach8292

https://www.instagram.com/beach82music/

https://open.spotify.com/intl-it/artist/7L6TXIDxCJfkYsW5kjrqSz

https://music.apple.com/it/artist/beach82/1632060273