Musica: ecco “Le tue piccole”, nuovo singolo di Goji

Una storia narrata da un punto di vista e ascoltata da un punto differente.

Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=sYsXzRR3uXY

“Le tue piccole” è il nuovo singolo del cantautore ferrarese Francesco Brunelli, in arte Goji, un brano dal sound electro-pop, già disponibile nei principali store.

Il brano

È un racconto, una storia narrata da un punto di vista e ascoltata da un punto differente. Siamo esseri sorprendentemente potenti. Abbiamo la capacità di creare e distruggere mondi. Abbiamo la capacità di essere tristi o felici. Abbiamo la capacità di creare barriere, lame, e castelli. Abbiamo la possibilità di essere liberi. Tu cosa vorresti? La scelta dell’ascoltatore è nelle tue mani, buon viaggio amico/a mio/a.

La biografia

In una famiglia cresciuta a pane, Lucio Dalla, Lucio Battisti e con un padre che suonava la batteria, non poteva che crescere un figlio che amasse la musica e venisse profondamente influenzato fin da bambino da quei suoni, quelle parole – pesate, curate e cantate – per riuscire ad arrivare al cuore delle persone.

I suoi brani nascono dalla vita di tutti i giorni, da dettagli e particolari, nascono dall’amore e della sua ricerca profonda sul significato della vita (di cui è innamorato). Porta dentro di sé la passione per i suoni elettronici e li cerca ascoltando artisti di tutto il mondo. Il nome d’arte Goji deriva dalle ‘Bacche di Goji’, frutto così potente da essere considerato ‘frutto della longevità’. E’ un nome che fa l’occhiolino alla vita, al divertimento, alla gioia e nello stesso tempo rievoca quelle atmosfere orientali con un senso di ricerca alle tematiche riguardanti l’esistenza.

Francesco o Goji ama la vita in tutti i suoi aspetti, dal più profondo a quello più fisico, che in fondo sono la stessa cosa.

Il team

In questo progetto è formato da Francesco Brunelli (GOJI) Paolo Valli (figlio di Celso Valli) e Nicola Scarpante (2 Black). La parte di Management è gestita da Franco Iannizzi e Marco Mori.

Info

www.facebook.com/gojifrancesco/

www.instagram.com/goji_francesco/

https://www.tiktok.com/@goji_francesco

Spotify: https://youtube.com/@gojiofficialchannel