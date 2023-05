Un eurogol di Nichetti regala la vittoria ai grigi, 2-1, sul San Donato Tavarnelle. Ipoteca sulla salvezza

Non si può che cominciare da lì, da quel tiro di destro di prima intenzione che ha centrato l’incrocio dei pali alla destra del portiere. Bellissimo, imparabile e pesantissimo. E dire che l’autore, Marco Nichetti, quasi sempre uno dei migliori, ha giocato con la ‘spada di Damocle’ dell’ammonizione presa dopo 20″ per un normale fallo di gioco, comminata da un arbitro, Nicolini di Brescia, fiscale al massimo.

Va detto che all’inizio il direttore di gara sembrava un po’ sopra le righe e troppo protagonista, però poi, col passare del tempo e un metro di giudizio sempre uguale, ha controllato la gara senza condizionarla. Infatti dopo il giallo a Nichetti al 1′, ha ammonito al 1° fallo anche Gorelli del San Donato (10′). Ammonizione poi decisiva in occasione del rigore.

Prima però c’è stato un altro episodio controverso: al 29′ Cori strattona un avversario in attacco per liberarsi al tiro e Nicolini, dopo le proteste dei padroni di casa, lo ha cacciato col rosso diretto su segnalazione del 4° assistente. Pesante per i grigi, ad un terzo del match, l’inferiorità numerica. Ma al 36′ proprio Gorelli ha messo giù in area Galeandro: rigore e 2° giallo. Espulso. Ovvero possibilità del vantaggio e parità numerica. Lo stesso Galeandro (38′) dal dischetto ha fatto 0-1.

Nella ripresa i gialloblù toscani hanno attaccato a testa bassa, trovando il l’1-1 al 54′ su rigore di Russo per fallo di Sabbione su Ubaldi. Ma l’Alessandria, cominciata la girandola dei cambi, non ha cambiato atteggiamento e ha provato a vincerla, riuscendoci con un gol meraviglioso di Nichetti al 71′: palla bassa servita da Lamesta ai 20 metri, tiro al volo con effetto ad uscire proprio all’incrocio dei pali e 1-2.

Fra sette giorni il ritorno al ‘Mocca’: il San Donato Tavarnelle, per salvarsi, dovrà vincere con 2 reti di scarto.

Risultati della giornata in serie C

PLAYOUT – 6 e 13 MAGGIO

GIRONE A: Albinoleffe-Mantova 1-0; Triestina-Sangiuliano 0-0;

GIRONE B: San Donato Tavarnelle-Alessandria 1-2;

GIRONE C: Gelbison-Messina 1-0;

SUPERCOPPA

Feralpisalò-Reggiana 3-1 (oggi); Catanzaro-Feralpisalò 2-1 (29 aprile); Reggiana-Catanzaro (13 maggio).