Il video di “Come sei Bella” è stato girato e prodotto da Claudio Zagarini, aiuto regia Valeria Ungaro, fotografa di scena Rebecca Amendola, trucco e make-up di Matilde Caprilli e styling di Susanna Giannotti. A differenza degli altri video girati insieme, abbiamo deciso di non raccontare la storia del brano ma la sua nascita.

Il video si svolge in una casa in Versilia e ci accompagna durante tutto l’arco di una tipica giornata in casa come il risveglio, la doccia e una tazza di caffè su un comodo divano con il tuo cane che ti tiene compagnia. Il filo conduttore dei momenti che si susseguono, da mattina a sera, è la scrittura del brano. In questo video abbiamo deciso di mostrare i miei oggetti della vita reale, come il dipinto appeso in camera, il quaderno con tutti i miei brani, la tazza da caffè preferita ed il mio cane Byron.

Il percorso

Quello di Giorgia Giacometti è ricerca personale e crescita artistica, la creazione di un progetto che è un vero e proprio brand e che denota estrema personalità e professionalità, oltre che cura nei dettagli. Attraverso la scrittura, Giorgia trova la massima espressione di quel lato più emozionale e per questo estremamente istintivo e puro.

Il nuovo singolo

“Come Sei Bella”, dall’inconfondibile stile pop raffinato, racconta una storia che si sviluppa tra ricordo e realtà: un amore incancellabile di una persona che ormai non c’è più. È prodotto (come il singolo precedente “Sai di Me”) dal M° Ugo Bongianni (produttore e arrangiatore di Mina) e arrangiato da Chris Gehringer nello Sterling Sound Studio del New Jersey. Una storia musicale senza confini dove vince la contaminazione di generi, culture e tradizioni.

La storia del brano

È la stessa Giorgia a raccontarla: “Il brano è autobiografico e parla di mia zia, mancata pochi anni fa. Dopo il beat inziale, abbiamo virato verso una direzione più morbida, che strizza gli occhi agli anni 70. Il testo alterna i ricordi insieme, le parole di mia zia ed il presente senza di lei. ‘Come sei bella’, mi diceva mia zia; una bellezza di amore, pronunciata da colei che ti ama profondamente per la persona che sei, perché sei bella così. Oggi ritrovo mia zia nel cielo: lei è la stella più luminosa che rimane sempre al mio fianco. Parlo di lei al vento, come se attraverso di esso potessero arrivarle le mie parole. Ho scritto questo brano per lei, per poterglielo cantare”.