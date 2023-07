Musica: è uscito “Illusione” di Camilla

Uno stato di immobilismo causato dall’overthinking*, ma il desiderio di ‘lasciarsi andare’. Questo è “Illusione”. (*troppi pensieri)

Il brano

Descrive quello stato d’animo in cui tutti noi, almeno una volta, ci siamo ritrovati. La confusione generale che offusca la mente, incatenata nei pensieri, e un susseguirsi di emozioni in contrapposizione tra di loro, “un fiume in piena che non so calmare” dice l’artista.

Un’intensità emotiva che trova spazio in un beat-pop-dance che traduce in musica la sensazione provata, quella dello smarrimento. Canzone da ballare che va oltre la leggerezza di un tormentone estivo. “Illusione”, disponibile dal 7 luglio su tutte le piattaforme digitali, è il 2° brano di Camilla.

Segue “Non sei tu, sono io”, versione italiana di “It’s not you, it’s me” uscito lo scorso 31 marzo. Prodotto da Elia Martorini Venturini per Indieca Records.

Testo: Camilla Rinaldi – Musiche: Elia Martorini Venturini

Profilo

Camilla Rinaldi, 21 anni, cantante, attrice e ballerina. Studia canto dal 2010 e danza classica, moderna, contemporanea e jazz da quando è piccola. Nel 2013 partecipò alla trasmissione televisiva “Io Canto”, in onda su Canale 5. Nel 2015 iniziò a studiare recitazione, cinema e musical e fu scelta da Radio Kiss Kiss per duettare con Alessandra Amoroso al raduno del Teatro Palapartenope di Napoli.

Co-protagonista nel film “Edhel” (2016, Sky Cinema), recitò una piccola parte ne “L’allieva 2” (2018, Rai 1), poi entrò in una compagnia di musical a Roma, con cui realizzò spettacoli nei teatri italiani. Nel ’18 vinse il premio come Miglior attrice giovane protagonista al “Vertical Movie Festival” per il cortometraggio “Fragile”.

Campionessa italiana in classe A (2017 e 2018), metodo PASS CONI, come performer di arti scenico-sportive, vinse 2 borse di studio per Accademie di New York e Londra. Diplomata (2020) al Liceo Musicale con 100 e lode (canto e pianoforte), frequenta “Discipline dello spettacolo e della comunicazione” all’Università di Pisa.

Nel periodo della pandemia iniziò a scrivere i suoi primi inediti. Nel 2023 ha partecipato al concorso “Una voce per San Marino” (con “It’s not you, it’s me”) arrivando in semifinale.