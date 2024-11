Musica: “Ci penso”, nuovo singolo delle ‘Tigri da soggiorno’, da domani su radio e store digitali

TIGRI DA SOGGIORNO, giovani creativi che si muovono dentro, contro, sotto, parallelamente alla cultura mainstream, stravolgono i compartimenti che etichettano i diversi generi musicali, rendendoli meno rigidi sul piano formale, scombinando le carte dell’appartenenza.

“Ci Penso”, in radio e sugli store digitali da domani, venerdì 8 novembre, è un’esplosione di emozioni crude e autentiche, che mescola introspezione e ribellione in un mix potente di suoni e parole. Il brano racconta il peso dei pensieri, l’insonnia e il bisogno di rompere con tutto ciò che trattiene, esprimendo la voglia di libertà e di sbagliare senza rimorsi.

Con un ritornello coinvolgente e un sound che vibra di energia, “Ci Penso” è un invito a gridare contro la monotonia e a lasciarsi andare. Un pezzo che resta in testa e fa riflettere.





Le TIGRI DA SOGGIORNO nascono nel 2019 e sono: Guglielmo Rodorigo (voce), Leonardo Onori (chitarra), Fabio Llusku (basso), Mattia De Tursi (batteria).

La loro musica è un’arte di impatto, d’istinto, di palpiti vivi, eppure allo stesso tempo meditata e decantata da una strana saggezza ribelle “…Alla ribellione educata, alla sperimentazione sconfinata…” Con una sonorità funk-rock, hip-hop e soul, unita alla versatilità vocale del frontman, sanno scuotere anche i corpi più impigriti come un vento fresco di tramontana, ma all’occorrenza scaldare i cuori e accarezzare gli animi. Suonando la loro musica in tour nei principali music-club italiani, ci portano su, con i piedi a qualche palmo da terra e giù nel terreno come linee da elettrocardiogramma. Le “Tigri” prodotte artisticamente da Massimo Calabrese e Marco Lecci, stanno avendo un riscontro spontaneo alla loro attività live e social.

La qualità dei contenuti audiovisivi proposti, oltre ad incrementare numericamente il numero di views e followers, ha posizionato la band in una sfera d’interesse crescente, raggiungendo l’importante traguardo di oltre 1 milione di visualizzazioni per un loro contenuto e più di 30k followers su IG. Episodio gratificante la condivisione di VASCO di qualche loro contenuto. La Rai li ha voluti nella trasmissione “CAMPER” RAIUNO e “LA FISICA DELL’AMORE” RAIDUE, oltre ad essere stati ospiti di FIORELLO a WRAI2.

Gli artisti manifestano tutta la loro energia ed efficacia musicale nelle performance Live che sono sempre più frequenti nell’area della capitale, e lo saranno ancora di più, a livello nazionale, grazie alla collaborazione con SGR MUSIC SHOW AGENCY.

L’attuale piano editoriale prevede la pubblicazione di altri due singoli: a gennaio 2025 e presumibilmente a marzo 2025. La band sta lavorando costantemente alla realizzazione del suo album ed alla produzione del ‘live show’, punto cardine della propria essenza.