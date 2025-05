Il presidente Mattarella consegna la medaglia d’oro a Rivoli: “Grande riconoscenza”

TORINO (ITALPRESS) – “È un momento di grande importanza consegnare la medaglia d’oro al gonfalone di Rivoli, per esprimere la vicinanza della Repubblica alle sofferenze subite da Rivoli e per esprimere la riconoscenza per il contributo alla conquista di libertà e democrazia. È un momento di grande importanza a cui partecipo insieme a tutti i suoi concittadini”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la consegna della medaglia d’oro al Merito Civile per la Resistenza al Comune di Rivoli, alla presenza del sindaco di Rivoli Alessandro Errigo e al prefetto di Torino Donato Cafagna. Il conferimento è avvenuto nella sede della Prefettura del capoluogo piemontese. xn3/ads/mca2

Fonte video: Quirinale

