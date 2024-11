Messaggio di Xi a Trump: “Cina e Usa vadano d’accordo in questa nuova era”

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – “Legami stabili, sani e sostenibili tra Pechino e Washington”: è quanto ha chiesto il presidente cinese Xi Jinping in un messaggio di congratulazioni al presidente eletto degli USA, Donald Trump. Per Xi “la storia ha dimostrato che Cina e Stati Uniti traggono vantaggio dalla cooperazione e soffrono dal confronto. Una relazione stabile, sana e sostenibile tra Cina e Stati Uniti è nell’interesse comune di entrambi i paesi ed è in linea con le aspettative della comunità internazionale”.

Nel messaggio a Trump, il leader cinese ha affermato di sperare “che entrambe le parti sostengano i principi del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione vantaggiosa per tutti.

L’obiettivo è rafforzare il dialogo e la comunicazione, gestire le differenze, espandere la cooperazione reciprocamente vantaggiosa e trovare un modo corretto affinché Cina e Stati Uniti possano andare d’accordo in questa nuova era, a beneficio di entrambi i paesi e del mondo intero”.

