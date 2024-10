Musica: “Altalene”, il nuovo singolo del duo Monterosso sulle piattaforme digitali

Ascolta su Spotify: https://open.spotify.com/album/1PAENATU1JDs6O6DgwTatg

Il duo pop MONTEROSSO, composto da Pierpaolo Monterosso e Chiara Benedetto, torna nei digital store con il nuovo singolo ‘’ALTALENE’’, estratto dall’ep “Casa”.

LE PAROLE – “I nostri sbalzi di umore, le relazioni fatte di alti e bassi, oscillano come il movimento di altalene e ci accompagnano nel quotidiano. Con Altalene ci ispiriamo, come nel precedente singolo Stupida, ad un altro detto famoso: ‘i panni sporchi si lavano in casa’. L’essere discreti, senza coinvolgere persone estranee ai fatti, porta a riflettere prima di sparare a raffica, e a rallentare quelle altalene che diventano poi culla che calmano e accompagnano con il loro movimento le nostre giornate.

Altalene sono l’aspettarsi sempre di più dal partner, forse per amore, forse per egoismo. Le pretese causate dell’individualismo di una società nevrotica che non lascia spazio al presente e così, come in un gioco di magia, le altalene distraggono dal trucco per farci focalizzare su qualcosa che non è funzionale al gioco stesso. Le altalene ti distraggono dalla bellezza del momento e bisogna conoscere il loro movimento”.



Monterosso è un duo indie pop formato da Pierpaolo e Chiara, una coppia anche vita privata. La musica è arrivata nel loro quotidiano alla fine del 2019, dopo 12 anni di relazione con la pubblicazione di “Radici”, singolo d’esordio.

IL BRANO – Pierpaolo, che ha prodotto l’intero EP, in ‘Altalene’ si è lasciato ispirare dal ritmo reggae, come la chitarra che introduce il brano, e che mixata ad un beat Urban ha voluto riportare in suono quel movimento delle altalene che caratterizzano la nostra sfera musicale. Il brano stesso ha contribuito ad una maggiore consapevolezza delle nostre altalene, acquisendo una connotazione positiva che sfocia in un drop da ballare.

IL COMMENTO – “Si balla per fare festa e lo facciamo cantando ‘sono me, sono te’. Non crediamo nella differenza di generi e in cose che possono fare solo gli uomini o solo le donne. Tutti dovremmo vivere una vita libera da quelle altalene di una generazione vecchia, che tarda a lasciare il passo alla nuova, molto meno patriarcale, e che ancora ci condiziona. E’ solo unendo i punti che siamo arrivati alla consapevolezza che quelle altalene rappresentano alla fine entrambi e, citando il testo, sono me, sono te”.