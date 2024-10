Autostrada A26, ecco le chiusure notturne di questa settimana

Negli stessi orari sarà chiusa l’area di servizio Sesia Est in direzione Gravellona Toce.

Negli stessi orari sarà chiusa l’area di servizio Sesia Ovest in direzione Genova Voltri.

Dalle 22 di giovedì 17 ottobre alle 6 di venerdì 18 ottobre

dalle 22 di venerdì 18 ottobre alle 6 di sabato 19 ottobre

sarà chiuso lo svincolo di Casale Monferrato Sud, in uscita per chi proviene da Genova Voltri. Sarà chiusa la stazione di Casale Monferrato Sud in entrata verso Gravellona Toce.



In alternativa sarà possibile utilizzare le entrate e le uscite di Casale Monferrato Nord.