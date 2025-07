Maxi furti di cavi di rame nel Catanese, quattro indagati

CATANIA (ITALPRESS) -Quattro persone sono indagate nel Catanese per una serie di furti di cavi di rame della Telecom e dell’Enel. I furti risalgono a un periodo compreso tra marzo e maggio dello scorso anno. Le indagini sono partite dalla denuncia presentata dopo un furto di 90 metri di un cavo di rete telefonica in rame interrato, del peso di 250 chili. Grazie alle immagini delle telecamere del sistema di videosorveglianza, è stato possibile individuare i presunti autori che, camuffati da operai con pettorine e caschi di colore giallo, hanno reciso un cavo telefonico in un tombino della società Tim, per un danno di circa 8 mila euro.

abr/col3/mca3/ (Fonte video: Carabinieri)

(ITALPRESS)