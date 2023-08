Monsterrato Gravel Race 2023 – Quattordio (AL)

Monsterrato Gravel Race

LA 2/A MONSTERRATO GRAVEL RACE E LA 7/A LA MONSTERRATO-STRADE BIANCHE MONFERRATO VI ATTENDONO IL 2 E 3 SETTEMBRE 2023 A QUATTORDIO (ALESSANDRIA, PIEMONTE, ITALIA)

Hai dentro il fuoco sacro dell’agonismo?

Ecco per te La Monsterrato Gravel Race.

La Monsterrato Gravel Race si disputerà su un percorso misto strade bianche – sterrate – asfalto più difficile e tecnicamente impegnativo rispetto all’anno scorso. La partecipazione è aperta a gravelbike, mtb, bici da ciclocross con gomme a sezione larga e tassellata.

L’iscrizione è riservata a tesserati in possesso di idoneità medico-sportiva al ciclismo agonistico. I possessori di tale certificato ma non tesserati, dovranno pagare al ritiro del numero di gara un supplemento di Euro 10 circa per la tessera giornaliera.

Iscrizioni aperte su www.lamonsterrato.it

Programma della Monsterrato Gravel Race

Venerdi 1 settembre 2023 – dalle ore 14 alle 18 ritiro numeri di gara presso campo sportivo di quattordio.

Sabato 2 settembre 2023 – partenza ore 10: monsterrato gravel race (km 125 per uomini under 60 e donne under 50) e monsterrato gravel race veteran (km 65 circa, per uomini over 60 e donne over 50); entrambe le prove sono valide come 16/a tappa della uci gravel world series, circuito internazionale che tocca 4 continenti. La monsterrato gravel race e la monsterrato race veteran sono le uniche prove di qualificazione in italia per il mondiale gravel organizzato dall’uci il 7 ed 8 ottobre in veneto. La monsterrato gravel race e la monsterrato gravel race veteran sono aperte a tesserati agonisti e possessori di certificato medico di idoneità al ciclismo agonistico. Chi è in possesso del solo certificato medico dovrà pagare un supplemento di euro 10 per il tesseramento giornaliero federciclismo. Ammesse al via delle due prove gravel bike, mountain bike e bici da ciclocross

–

domenica 3 settembre 2023, 7/a la monsterrato-strade bianche monferrato, randonnée autogestita in libera escursione personale sugli stessi due percorsi del sabato: aperta a tesserati agonisti o possessori di certificato medico di idoneità al ciclismo agonistico. Per gravel bike, mtb, ed e-bike. Tutte le strade saranno aperte al traffico e prive di personale di controllo: vige il rispetto del codice della strada.

Per maggiori dettagli: https://www.lamonsterrato.it/

Quattordio (AL)

Info : [email protected]