Dal 20 maggio prende il via “Estate del Peperone”, il cartellone estivo promosso dalla Pro Loco di Frassineto Po (AL) con il patrocinio della Regione Piemonte, del Comune di Frassineto Po e la collaborazione di Cia Alessandria, con proposte di spettacoli, concerti, appuntamenti con la tradizione e l’enogastronomia che si sviluppano da maggio a fine agosto 2023.

Il progetto

“Estate del Peperone” ha come finalità la promozione del territorio e l’attrazione di flussi turistici, attraverso il coinvolgimento della cittadinanza, le associazioni del territorio, le attività commerciali e artigianali locali. Tra le particolarità del progetto in avvio, c’è la celebrazione dei 50 anni della Sagra del Peperone che, per la prima volta nel 2023, vedrà il patrocinio della Regione e il concerto dei Nomadi per i 60 anni della loro fondazione, che tornano sul palcoscenico di Frassineto dopo aver partecipato alla prima edizione della Sagra del Peperone (1974).

La rassegna

Si apre il fine settimana del 20 e 21 maggio con “ Baraccando e Camminando ”, una camminata diurna e una notturna dal centro del paese fino alle sponde del Po , dove ci sarà un falò notturno accompagnato dal racconto di storie fantastiche, il pernottamento in tenda , il risveglio con la natura. La quota di partecipazione è di 15 euro da versare al momento della partecipazione.

con “ ”, una una , dove ci sarà un falò notturno accompagnato dal racconto di storie fantastiche, il , il risveglio con la natura. La quota di partecipazione è di da versare al momento della partecipazione. La settimana dopo, il 27 maggio , si svolgerà “Viaggio di sapori” , un tour per Frassineto Po e i suoi luoghi condotto dai bambini che racconteranno la storia, gli edifici e i personaggi storici del paese.

, si svolgerà , un tour per Frassineto Po e i suoi luoghi condotto dai bambini che racconteranno la storia, gli edifici e i personaggi storici del paese. A giugno Frassineto Po ospiterà il concerto dei Nomadi – Live Tour 2023 ( sabato 24 ore 21.30 ), l’evento estivo per eccellenza, al campo sportivo “Filippo Raciti”.

( ), l’evento estivo per eccellenza, al campo sportivo “Filippo Raciti”. La rassegna prosegue l’8 luglio con “ Un Po in musica – Atmosfere in riva al fiume ” , un concerto al tramonto sulle sponde del fiume, coi Socks in the River , in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Casale Monferrato, per apprezzare il turismo lento .

con “ , un concerto al tramonto sulle sponde del fiume, coi , in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Casale Monferrato, per apprezzare il . I l mese di agosto è il più ricco di eventi , con 4 appuntamenti a calendario: il 24 “ Na cursa an riva a Po ” , dal 24 al 27 agosto la Sagra del Peperone (4.000 coperti in media in 4 serate) e la chiusura della rassegna il 27 agosto la Fiera di San Satiro Agrifood – con il pranzo nell’Area Sagra (ore 12:30) e il 50° rovesciamento della polenta ( ore 17.30, 600 kg di polenta servita ), servita in loco o da asporto con peperoni e salsiccia.

, con 4 appuntamenti a calendario: , (4.000 coperti in media in 4 serate) e la chiusura della rassegna – con (ore 12:30) e il Estate del Peperone sposa la sostenibilità : come gli scorsi anni, i materiali della Sagra sono realizzati in modo da essere interamente riciclabili, la Pro Loco sostiene attivamente il Parco del Po prendendosi cura di alcune aree durante tutto l’anno, i bambini della scuola di Frassineto Po sono coinvolti in un percorso didattico che valorizza il rispetto di ambiente e territorio.

Le parole

Paolo Borella, presidente Pro Loco Frassineto Po: “Siamo orgogliosi di essere arrivati al traguardo dei 50 anni, una tappa da festeggiare con entusiasmo. Siamo quello che i nostri predecessori ci hanno trasmesso, con voglia di fare e il desiderio di trasmettere questi valori a chi seguirà”.

Gabriele Carenini, presidente regionale Cia Piemonte: “La collaborazione tra Cia e Pro Loco è consolidata da anni ed è nata da valorizzazione del territorio e conservazione delle tradizioni. Con questo spirito agricolo affianchiamo gli organizzatori per un’edizione da ricordare”.

Vittoria Poggio, assessore regionale a Turismo e Cultura: “Sono contenta che in occasione del 50^ edizione della Festa del Peperone sia stato costruito un palinsesto di festeggiamenti per tutta l’estate, fino alla grande manifestazione del rovesciamento della polenta”.

Info

Telefono: 333-7768925

Email: [email protected]