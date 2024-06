La solidarietà Lions non va in vacanza. Quest’anno torna con la tradizionale cena che preannuncia l’estate i l 12 giugno nella spettacolare piazza Santa Maria di Castello , una cornice scelta anche per valorizzare la Chiesa che si affaccia su quello splendido spazio, unico in città per la storia che rappresenta, e che conterrà un evento nell’evento.

Info

Quota di partecipazione 50 euro a persona. Prenotazioni entro domenica 9 giugno chiamando qui: 339-2245015 / 335-386579

La visita alla chiesa

Proprio la chiesa di Santa Maria di Castello sarà protagonista di un evento unico: aperta per visite guidate all’interno dalle ore 18.30, per conoscere l’arte e la storia di uno dei più importanti monumenti della città.

Questo è per i Lions un valore aggiunto all’appuntamento che come ogni anno ha un obiettivo concreto. Per il 2024 la finalità della raccolta fondi è quella di realizzare “Giardini inclusivi per i bambini”, che non sarà l’unica iniziativa, ma con i fondi tutti i club potranno gestire la solidarietà verso le famiglie in difficoltà.

L’evento

Il servizio ai tavoli della Cena&Musica sarà gestito dai volontari Lions, e sarà accompagnato dalla musica del Dj Andrea Forte.

Le portate saranno curate dai ristoranti Favorite, Il Girone dei Golosi, Il Moscardo e la gastronomia Teo&Bia, con Ais Piemonte. Il pane e un primo piatto sono offerti da En.Aip Piemonte, i grissini da Pan dei Massi–Grissinificio Cane, vini a cura di Retrogusto e l’acqua fornita da Lauretana. Ci sarà la possibilità di un aperitivo da Orto Zero Cafè.

L’iniziativa è a cura dei Lions e dei Leo Club della zona di Alessandria, con i presidenti Alessandro Crivelli Presidente Zona A Terza Circoscrizione; Alan Vicino Presidente Alessandria Host; Laura Moretti Presidente Alessandria Marengo; Fabrizio Priano Presidente Bosco Marengo Santa Croce; Maurizio Pasini Presidente Bosco Marengo La Fraschetta; Erica Raiteri Presidente Alessandria Emergency and Rescue; Gianluca Barberis Presidente Alessandria Cittadella; Luigi Mocci Presidente Alessandria Valmadonna Valle delle Grazie; Marco Morando Presidente Leo Club Alessandria; Paolo Trivero Presidente Bosco Marengo Ecolife.