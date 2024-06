Domani in Galleria Guerci “Virginiapertutte”, installazione di Patrizia Benedetta Fratus

La Consulta Pari Opportunità del Comune di Alessandria ha accolto l’iniziativa promossa da Soroptimist Club Alessandria, Soroptimist Club Acqui Terme, Inner Wheel Club Alessandria e Zonta Club Alessandria, che alle ore 18 in Galleria Guerci presenteranno l’opera collettiva “VirginiaPerTutte” di Patrizia Benedetta Fratus.



L’opera, che resterà esposta da mercoledì 12 a domenica 23 giugno, rappresenta la sintesi perfetta dei valori e degli obbiettivi perseguiti dai Club di service femminili, dalle battaglie per l’affermazione dei diritti delle donne, per l’emancipazione femminile e valorizzazione della città.

“VirginiaperTutte” è un lavoro esteso, dinamico, partecipativo, collettivo: è stato creato in un lungo arco temporale (2021-2023), volendo in primo luogo porsi come progetto rivolto alla valorizzazione dell’identità culturale, focalizzato sul potere della narrazione e della parola.

L’installazione è parte di un progetto patrocinato dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine dei Commercialisti e offre visibilità ad un tema profondamente importante e manifestato spesso solo in occasioni particolari, ovvero la libera espressione della donna, indagando la radici della violenza che spesso viene perpetrata su di esse.