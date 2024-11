Le clementine di Confagricoltura per sostenere il centro antiviolenza Me.dea

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, Confagricoltura Donna Piemonte e Confagricoltura Donna Alessandria, in collaborazione con Soroptimist International, Fidapa Italy e Confagricoltura Alessandria, distribuiranno anche quest’anno le clementine, simbolo dell’antiviolenza di genere, in cambio di un’offerta per sostenere il Centro antiviolenza Me.dea.

Gli appuntamenti

Acqui Terme il 23 novembre, nel gazebo di Confagricoltura Donna Alessandria e Soroptimist, partner dell’iniziativa, in corso Italia – Piazzetta ex Pretura, con il patrocinio del Comune di Acqui Terme e della Consulta Pari Opportunità.

Tortona il 24 novembre, in occasione della partita basket serie A1 femminile Autospeed Bcc Derthona vs Famila Wuber Schio, ore 18, Cittadella dello Sport “Marcellino e Pietro Gavio”.

Novi Ligure il 25 novembre, in piazza Dellepiane al gazebo di Confagricoltura Donna Alessandria, con il patrocinio del comune di Novi Ligure e della Consulta Pari opportunità.

Prenotare un sacchetto di clementine entro il entro 24 novembre alle Consigliere dell’associazione oppure telefonando al numero 0131-43151 (referente Barbara Lazzarini). Ritiro negli uffici di Alessandria, via Trotti, 122 nelle giornate successive.

Le parole

Così Paola Maria Sacco, presidente Confagricoltura Alessandria: “Le Clementine antiviolenza sono solo un piccolo contributo e il lavoro per estirpare le radici della violenza è ancora lungo, ma le donne che lavorano in agricoltura sanno essere determinate e caparbie”.

Così il direttore di Confagricoltura Alessandria, Cristina Bagnasco: “Lo scorso anno, grazie alle Clementine antiviolenza, abbiamo donato a Me.dea un contributo di 4.477 euro, segnale importante della capacità delle donne di fare rete territoriale”.