Il Natale al Quartiere Cristo di Alessandria, dal 23 novembre al 6 gennaio

Davvero “Un Natale che Vale” quello che andrà in scena per l’8° anno consecutivo al Quartiere Cristo di Alessandria, grazie all’impegno di Associazione dei Commercianti, Amministrazione Comunale e molte realtà del territorio. Una lunga kermesse di eventi natalizi grazie alla collaborazione di tutti: cittadini, commercianti, parrocchie, scuole, associazioni, sponsor privati. Una serie di eventi per ogni età e ogni luogo per chiudere un anno davvero straordinario per il Quartiere Cristo, già al lavoro per il 2025

con tante sorprese. Il “Natale che Vale” vuole essere un momento di unione, condivisione e partecipazione di tutte le famiglie, sotto le tradizionali luminarie natalizie che saranno accese il 23 novembre.

Navigazione articoli