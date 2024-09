“L’Altro Monferrato”, domani gran finale tra le pietre verdi di Cassinelle, dove c’era il mare

Domenica 22 settembre la kermesse si aprirà alle ore 16 con una fantastica immersione nel cosiddetto “mare di Cassinelle”. In programma una visita guidata dal Fai tra le rocce e i fossili dell’antica barriera corallina che circonda l’area del torrente Amione.

Si chiude alle 18 all’ex Chiesa di Santa Margherita tra acrobazie e nuvole di farina con gli “Spaventati panettieri” del Collettivo Clown, uno spettacolo che con la sua folle magia ha attraversato il mondo intero, da Milano a Pechino.

Questa giornata di festa, dedicata alla natura e al gioco, conclude un’edizione de “L’Altro Monferrato” ricca di novità coraggiose, a cui il pubblico ha risposto con entusiasmo, affollando le piazze non solo per l’amatissimo Paolo Hendel, ma anche per i giovani artisti di “Esberlar”, arrivati per la prima volta in Italia dalla Spagna.

“È un risultato che ci spinge ancora di più a nuove avventure – dichiara Maria De Barbieri, direttrice artistica insieme a Gianni Masella – stiamo già immaginando un 2025 pieno di grandi proposte.”

INFO

Comune di Ovada – Telefono: 0143-821043 / 379- 11872152 // E-mail: [email protected]

Sito: www.agriteatro.it