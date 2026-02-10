Attualità Cronaca Video

Arezzo: frode fiscale nel commercio di argento, sequestrati beni per 15.7 milioni di euro

Feb 10, 2026
AREZZO (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato beni per oltre 15,7 milioni di euro, pari al profitto scaturito da un’articolata frode fiscale, attuata nella commercializzazione di argento puro per lavorazioni industriali. Al centro delle indagini, che hanno visto impegnati circa 80 finanzieri, anche in perquisizioni, nelle province di Arezzo, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Caserta, Matera, Latina, L’Aquila, Pescara, Catania e Messina, sono finite 15 persone fisiche e 9 società. Gli indagati devono rispondere, a vario titolo, di associazione per delinquere, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione, riciclaggio, autoriciclaggio, ricettazione. vbo/mca2
(Fonte video: Guardia di Finanza)

