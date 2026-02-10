Attualità IN EVIDENZA Sport

Giochi Invernali 2026: il legno certificato PEFC protagonista delle infrastrutture olimpiche

Lo stadio del fondo sul lago di Tesero

Le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 rappresentano un’occasione concreta per portare la bioedilizia nei cantieri delle grandi opere, sperimentando modelli avanzati di edilizia responsabile anche in ambito infrastrutturale. In questo scenario, il legno certificato PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes), ente promotore della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale, si conferma uno dei materiali chiave per coniugare prestazioni costruttive e impatto ambientale, grazie a tre fattori determinanti: gestione forestale sostenibiletracciabilità della filiera e controllo documentale verificato da terza parte.

I NUMERI

L’impiego del legno certificato per 3 opere dei Giochi Olimpici ha consentito di evitare l’emissione in atmosfera di 6.764 tonnellate di CO₂, grazie alla scelta del legno in sostituzione dell’acciaio strutturale.
Caso alpino: a Lago di Tesero (TN), tra Edificio TV e riqualificazione dello Stadio del Fondo, sono stati impiegati 1.443 m² di pannelli XLam di abete19,5 m³ di tavole di abete, 36 m³ di tavole di larice e 344 m² di listoni di larice (tutti in legno certificato di provenienza locale).
Caso urbano: nel Villaggio Olimpico di Porta Romana, a Milano, utilizzati circa 16.000 m² di tamponamenti in pannelli XLam di abete certificati PEFC.
La certificazione PEFC si conferma soluzione capace di coniugare sostenibilità ambientalefiliera controllata e documentata e qualità del costruito, requisiti determinanti per le grandi opere pubbliche.
Dal Trentino a Milano, infrastrutture progettate per durare oltre l’evento con benefici misurabili oggi per lasciare un’eredità concreta domani.

Il villaggio olimpico di Milano in costruzione

LE PAROLE

Così Marco Bussone, presidente PEFC Italia e Uncem:I grandi eventi internazionali sono un’opportunità decisiva per dimostrare che la sostenibilità non deve essere un elemento accessorio, ma un criterio progettuale e industriale misurabile. La certificazione PEFC applicata al legno per l’edilizia consente di rendere trasparente la provenienza del materiale e di dare valore a filiere corte italiane, documentate e controllate. Le Olimpiadi sono legami, interazioni, dialogo, fraternità: valori che PEFC vuole condividere e vivere fino in fondo con enti locali, imprese e associazioni”.

Il villaggio olimpico di Milano ultimato



