Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

La Protezione Civile del Piemonte all’udienza di fine giubileo con Papa Leone XIV

DiRaimondo Bovone

Gen 14, 2026 , , , , ,

Tra le migliaia di volontari della Protezione civile, provenienti da tutta Italia, riuniti in Vaticano per una speciale udienza con Papa Leone XIV, c’era anche una delegazione del Piemonte, composta da 11 volontari in rappresentanza degli 8 Coordinamenti regionali della Protezione civile, affiancati da un rappresentante dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) e da un funzionario della Regione Piemonte. L’incontro, svoltosi nell’Aula Paolo VI, è stato dedicato a quanti, nel corso del Giubileo 2025 e in numerose altre emergenze e iniziative di solidarietà, hanno prestato un servizio fondamentale di accoglienza, assistenza e supporto ai pellegrini e alla popolazione.

LE PAROLE – Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi, hanno sottolieato: «Un’altra occasione di orgoglio per la nostra Protezione civile, che non manca mai di essere presente ogni volta in cui è necessario affrontare un’emergenza o partecipare alla gestione di un grande evento, mettendo in pratica quello che è il concetto più alto di fratellanza e di dono».

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Comune di Alessandria, botta e risposta fra maggioranza e opposizione su AMAG Ambiente

Gen 14, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura & Eventi Salute

Ospedale di Alessandria: da domani, 15 gennaio, gli eventi per celebrare il patrono Sant’Antonio

Gen 14, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Economia IN EVIDENZA

Cina: record di treni merci per l’Europa dal porto di Alashankou

Gen 13, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

La Protezione Civile del Piemonte all’udienza di fine giubileo con Papa Leone XIV

Gen 14, 2026 Raimondo Bovone
Economia Video

Affitti, come funziona il canone concordato

Gen 14, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Comune di Alessandria, botta e risposta fra maggioranza e opposizione su AMAG Ambiente

Gen 14, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Costume & Società Cultura & Eventi Salute

Ospedale di Alessandria: da domani, 15 gennaio, gli eventi per celebrare il patrono Sant’Antonio

Gen 14, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x