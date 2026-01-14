La Protezione Civile del Piemonte all’udienza di fine giubileo con Papa Leone XIV

Tra le migliaia di volontari della Protezione civile, provenienti da tutta Italia, riuniti in Vaticano per una speciale udienza con Papa Leone XIV, c’era anche una delegazione del Piemonte, composta da 11 volontari in rappresentanza degli 8 Coordinamenti regionali della Protezione civile, affiancati da un rappresentante dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) e da un funzionario della Regione Piemonte. L’incontro, svoltosi nell’Aula Paolo VI, è stato dedicato a quanti, nel corso del Giubileo 2025 e in numerose altre emergenze e iniziative di solidarietà, hanno prestato un servizio fondamentale di accoglienza, assistenza e supporto ai pellegrini e alla popolazione.

LE PAROLE – Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e l’assessore alla Protezione civile, Marco Gabusi, hanno sottolieato: «Un’altra occasione di orgoglio per la nostra Protezione civile, che non manca mai di essere presente ogni volta in cui è necessario affrontare un’emergenza o partecipare alla gestione di un grande evento, mettendo in pratica quello che è il concetto più alto di fratellanza e di dono».