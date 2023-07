Ecco il “Komorebi Music Festival 2023”, dal 21 al 23 luglio nell’antico borgo di Trisobbio

Komorebi Music Festival, un festival unico nel suo genere, prende vita nel suggestivo borgo di Trisobbio, abbracciato da un bosco lussureggiante. Il festival, ispirato al termine giapponese “komorebi” che descrive l’effetto magico creato dalla luce del sole che filtra tra le foglie degli alberi, offre un’esperienza immersiva in un’atmosfera unica.

Per questa edizione, che si terrà dal 21 al 23 luglio, il Komorebi Music Festival si arricchisce di una cornice straordinaria: il Castello di Trisobbio (Alessandria). Sarà proprio all’interno di questo complesso medievale che le danze inizieranno venerdì 21 luglio, dando inizio a tre giorni di musica, natura e condivisione.

La formula del festival offre la possibilità di un’esperienza coinvolgente grazie al pass 3 Days, che include non solo il campeggio immerso nel magico bosco, ma anche l’accesso alla piscina adiacente per tutto il periodo del festival. I partecipanti potranno godersi la musica e rinfrescarsi in un ambiente incantevole.

Komorebi Music Festival è un’esperienza musicale che si sposa armoniosamente con la natura circostante e promuove il rispetto per gli altri partecipanti che ballano a nostro fianco. Il suo punto di forza risiede nell’intimità di un boutique festival “home-made” che si distingue per l’atmosfera magica creata da un gruppo di amici. Info: [email protected] // [email protected]