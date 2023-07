Dalla regione 270.000 euro agli allevatori del Piemonte per risarcire i danni dei lupi predatori

Gli allevatori piemontesi potranno contare anche quest’anno sugli indennizzi per i danni subiti a causa delle predazioni da grandi carnivori, come i lupi.

La Giunta regionale ha deliberato l’assegnazione di 270.000 euro per la prossima apertura del bando regionale dello sviluppo rurale a sostegno degli allevatori per il risarcimento dei danni causati dai lupi in particolare, sia per gli animali uccisi sia per gli animali feriti e dispersi.

“Proseguono gli aiuti a sostegno dei nostri allevatori le cui mandrie e greggi, soprattutto al pascolo, vengono attaccate dai lupi con uccisione, ferimento o dispersione dei capi. Oltre a questi indennizzi, gli allevatori possono accedere al bando regionale del nuovo sviluppo rurale 2023-2027, richiedendo contributi per sistemi di difesa come l’installazione di recinzioni e la presenza di cani da guardiania”, ha dichiarato l’assessore regionale Marco Protopapa.

Il bando

Per il nuovo sviluppo rurale 2023-2027, è stato aperto nel mese di aprile con una dotazione finanziaria di 1.350.000 euro, a sostegno degli allevatori per le misure di prevenzione nelle zone di pascolo a difesa del bestiame atte ad evitare gli attacchi da fauna selvatica, come i lupi. Fino al 25 luglio si può presentare domanda tardiva di contributo. Link al bando https://bandi.regione. piemonte.it/contributi- finanziamenti/csr-2023-2027- interventi-agro-climatico- ambientali-aca