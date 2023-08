Jazz:Re:Found Festival 2023

Jazz:Re:Found Festival evolve i fasti indoor che ne hanno consacrato, a Torino, il ruolo di apripista in materia di esplorazione dei nuovi linguaggi jazz e black music, catapultandoci en plein air in pieno Monferrato (Cella Monte) – patrimonio UNESCO.

JZ:RF è più di un festival: è voce, esperienza, ispirazione per un’intera community unita da sogni e valori, quattro giorni per celebrare la musica jazz in tutte le sue forme.

Come si può dedurre è un festival jazz, adatto agli appassionati della musica contemporanea… e non.

Quest’anno il Festival sarà presente dal 31 Agosto al 3 Settembre, a Cella Monte M.to (AL).

OSPITI DEL JAZZ:RE:FOUND :

FKJ / NILS FRAHM / NU GENEA LIVE BAND BEN UFO / DARDUST / ELISE TROUW / GILLES PETERSON / LOUIE VEGA / MR SCRUFF / THE COMET IS COMING ECHT! / LAKUTI / LEFTO EARLY BIRD / KHALAB

DINGWALLS & STRAIGHT NO CHASER PRESENTS: GILLES PETERSON / PATRICK FORGE / PAUL BRADSHAW / JANINE NEYE / FRANCO D’ANDREA / NICOLA CONTE MASUMI ENDO & IONA LAYLAND / ROBERTA CUTOLO / VITTORIO BARABINO

DOBRAWA CZOCHER / JULIAN ZYKLUS / FEDERICO ALBANESE / GINO GRASSO / HANDSON FAMILY / KAU / KETY FUSCO / LANDER & ADRIAAN / LUCA TREVISI AKA LTJ XPERIENCE / ROLROLROL / TURBOJAZZ LIVE BAND / ZOHAR

JAZZ-O-TECH PRESENTS: MATTIA PRETE / STUDNITZKY FEAT TIM SERHAN / WARREN WALKER

ANDREA PASSENGER / ANGIE BACKTOMONO / CRISTIAN BEVILACQUA / DAVE MOLONEY / DIMITRA ZINA / FRANCO CLH / FRAWL / GOEDI / IL FLACO SCIVOLA / JAZZ:RE:FOUND SELECTORS / LUCA BARCELLONA / LUIGI RANGHINO / MA NU! / MARKIO / RADIO BANDA LARGA X RBL STAGE / WAX UP!

Tickets: https://linktr.ee/jazzrefoundticket?fbclid=IwAR0y5YVF7Dk2x_f0Aas6qcBlHgMxHrQEDjeq-BsdPfG2X1jtaRPGLSxW-p4

Cella Monte M.to (AL)

Info : [email protected]