AISLA celebra i 40 anni per i diritti delle persone

AISLA si prepara a vivere la XVI edizione della Giornata Nazionale SLA, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, evento che segna il traguardo dei 40 anni di Associazione e che ogni anno coinvolge l’intero Paese. L’appuntamento è per domenica 17 settembre.

La giornata

Centinaia di volontari saranno presenti in moltissime piazze italiane per promuovere la storica campagna “Un contributo versato con gusto”, che mira a raccogliere fondi attraverso la promozione delle bottiglie di Barbera d’Asti DOCG. Sarà l’occasione per promuovere la cura necessaria per una malattia ad alta complessità assistenziale come la SLA.

Il webinar

Ad anticipare le piazze ci sarà l’appuntamento online con “La riabilitazione motoria, respiratoria e logopedica per la persona con SLA al domicilio”. AISLA ne parlerà venerdì 8 settembre, in occasione della Giornata Mondiale della Fisioterapia. Diverse sono le iniziative che si stanno mettendo in campo, non ultima la spettacolare notte della vigilia, quella tra sabato 16 e domenica 17 settembre, che vedrà centinaia di monumenti illuminarsi di verde, con la speranza che un giorno si possa trovare la cura per questa malattia.