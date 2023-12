Il progetto “Villaggio in viaggio” domani pomeriggio a ‘Porto Idee’ di via Verona

Sarà uno scambio pedagogico dal titolo “Il Villaggio in viaggio” e si terrà domani, giovedì 7 dicembre, dalle 15 alle 19.30 presso Porto Idee (via Verona 95, Alessandria). L’iniziativa fa parte del progetto ZeroSei, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo, che ha come capofila il Comune di Alessandria. I partner sono: il Comune di Novi Ligure, il Comune di Ovada, il Comune di Tortona, la Cooperativa Azimut, la Cooperativa Semi di Senape, il Quinto Circolo Didattico di Alessandria, il Consorzio dei Servizi Sociali di Ovada, l’Azienda Speciale Multiservizi Costruire Insieme, l’O.D.F.F Istituto Santachiara di Tortona, l’IC 1 e IC3 di Novi Ligure.

L’obiettivo

Costruire e condividere un linguaggio pedagogico comune e promuovere la cultura dell’infanzia. Il progetto ha preso il via nell’autunno 2022 e grazie a esso, in oltre un anno di lavoro, sono stati realizzati presso Servizi di natura molto diversa tra loro, come asili nido, scuole d’infanzia, centri gioco e centri famiglia, numerosi laboratori, attività e incontri, oltre a corsi di formazione rivolti sia agli operatori del settore e sia alle famiglie. La rete dei partner vuole ora condividere il percorso svolto e allargare il Villaggio ad altre realtà, professionisti e Servizi che, a vario titolo, si occupano di infanzia.

Le parole

Così l’assessore alle Politiche Giovanili Vittoria Oneto: “Abbiamo scelto di lavorare sull’implementazione della rete, sullo scambio di buone prassi e sulla formazione trasversale, e questo ha pagato in quanto ‘Facciamo Villaggio?’ ora ha una sua identità e trova in questo scambio pedagogico l’occasione per comunicare e

condividere il lavoro”.

Maria Cornara, assessore alla Pubblica Istruzione e Sistema educativo integrato 0-6 anni, spiega: “L’appuntamento del 7 dicembre rappresenta un’opportunità preziosa per un confronto su temi delicati, come il rapporto tra gli infanti e gli strumenti digitali, il supporto alle famiglie e la continuità educativa da 0 a 6 anni”.

Info

Ufficio Giovani e Minori – Tel. 0131-515776 -770

Mail: [email protected]

Pagina Facebook: facciamovillaggio

Pagina Instagram: facciamo villaggio