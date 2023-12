I ‘big’ non bastano, Juve Next Gen di nuovo battuta a Lucca: decide Rizzo-Pinna nel recupero

Piccola crisi di risultati per la seconda squadra bianconera, alla quarta sconfitta nelle ultime cinque, quinta nelle ultime sei contando la Coppa Italia serie C. Proprio da lì bisogna partire, dall’eliminazione di 8 giorni fa al ‘Porta Elisa’, dove almeno i ragazzi di Brambilla riuscirono a segnare 2 reti. In campionato, invece, la ultime 5 gare della baby-Juve sono terminate 1-0: 4 sconfitte e 1 vittoria (su autorete). Fin troppo evidenti, quindi, i problemi in attacco.

E questa volta non sono bastati nemmeno i 3 ‘big’ concessi da Allegri, il cui impiego, finora, era coinciso con vittorie juventine. Huijsen, Yildiz e Nonge non sono riusciti ad incidere e la Lucchese ha fatto di più e meglio dei bianconeri ospiti, trovando la via del gol al 91′ con Rizzo-Pinna, autore anche di un tiro sul palo.

Ma la cosa più preoccupante è che il portiere juventino Daffara è stato di gran lunga il migliore in campo, salvando i suoi fino al 90′. Ma poi non è riuscito a deviare la punizione-capolavoro di Rizzo-Pinna, pur arrivando a toccare il pallone.

In classifica la Lucchese aggancia l’Ancona a quota 20, ma resta dietro ai marchigiani per la differenza reti, comunque sulla porta d’ingresso della zona playoff. La Juventus Next Gen resta ferma a 14 punti, dentro i playout, ma ancora con 1 gara in meno: il recupero con l’Entella (a Chiavari) si giocherà martedì 19 dicembre (20.30).