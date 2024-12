Colesterolo alto: una ricerca sui pazienti di Ospedale e ASL di Alessandria

Ha preso ufficialmente il via il progetto di ricerca “ILLUMINATE” che ha l’obiettivo di sviluppare un modello innovativo per la valutazione e la presa in carico dei pazienti affetti da iper-colesterolemia primaria, ovvero una patologia che incide in maniera rilevante sulla salute cardiovascolare della popolazione.

Una placca coronarica

Il tavolo di lavoro, composto in maniera multi-disciplinare da professionisti dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria di Alessandria e dell’ASL AL, avrà il compito di definire azioni strategiche e metodologie operative per raggiungere gli obiettivi. In particolare, dovrà definire e/o validare indicatori specifici di performance per la valutazione del percorso di cura dei pazienti affetti da iper-colesterolemia, al fine di migliorare la gestione del paziente, favorendo sia l’attività terapeutica che il benessere del paziente.

Dovrà inoltre valutare l’aderenza alle linee guida e realizzare un cruscotto di indicatori che permetterà di misurare la presa in carico dei pazienti ad alto rischio cardiovascolare, definendo anche un percorso per evitare sprechi ed ottimizzare le risorse del Servizio Sanitario Nazionale.

Colesterolo: cosa fa bene e cosa no

Il progetto, coordinato dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI), diretto da Antonio Maconi, con il contributo di Novartis Farma, interesserà nello specifico un bacino di pazienti affetti da iper-colesterolemia primaria (familiare e non familiare) in cura presso l’AOU AL e l’ASL AL nel periodo compreso tra il 2019 e il 2023.

L’obiettivo finale di “ILLUMINATE” è quindi la realizzazione del cruscotto di indicatori come strumento per monitorare l’assistenza e la gestione del paziente con ipercolesterolemia primaria, e anche come strumento di ricerca clinica e organizzativa.