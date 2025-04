Benessere psicofisico: domenica 13 aprile Open Day della ‘Banca del Tempo’ in Taglieria del Pelo

Domenica 13 aprile all’Ex Taglieria del Pelo di Alessandria (via Wagner 38/D), l‘APS ‘La Baia degli Angeli e Banca del Tempo’ organizza un Open Day dal titolo “È Tempo di BenEssere”, giornata dedicata al benessere psicofisico, alla consapevolezza e alla crescita personale. INGRESSO LIBERO.



MATTINO

Dalle ore 10 tavola rotonda con le ‘Banche del Tempo’ attive sul territorio nazionale per un confronto in merito agli spazi di ‘democrazia economica’. In pratica, le Banche del Tempo promuovono scambio di servizi e saperi tra le persone, senza l’uso del denaro, per favorire solidarietà, inclusione sociale e benessere collettivo.

POMERIGGIO

Dalle ore 14 incontri e attività. Dal ‘Teatro Immagine’ per imparare a fare teatro, al ruolo del nervo vago, fondamentale per il sistema immunitario, dallo ‘Yoga della risata’ per stimolare il buonumore, alla Numerologia per i momenti dedicati alla crescita interiore, fino alle Costellazioni familiari utili a risolvere dinamiche profonde della propria storia personale.

Il programma si chiuderà con una sessione di Contact Improvisation, guidata dal gruppo ‘Baia degli Angeli’, un’esperienza di movimento, danza e relazione interpersonale.

Durante l’open day si potranno provare, GRATIS, trattamenti Reiki, Shiatsu e letture numerologiche.

Consigliata la prenotazione al: 333 18 55 064.

L’ex ‘Taglieria del pelo’ della Borsalino