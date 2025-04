Ambulatorio Veterinario Comunale: ad aprile la prevenzione di ‘filaria’ e ‘leishmania’

In questo mese di aprile sarà possibile, per tutti i residenti nel Comune di Alessandria proprietari di cani, in possesso dei requisiti per l’accesso al servizio, prenotare un appuntamento presso l’ambulatorio veterinario comunale del Giardino Botanico ‘Dina Bellotti’, per effettuare le profilassi contro filariosi cardiopolmonare e i parassiti esterni, contattando l’Ufficio Tutela Animali – tel. 0131-515249 – e-mail: [email protected]).

Ed è di particolare importanza che la prevenzione venga effettuata a tappeto su tutta la popolazione degli animali d’affezione del Comune, nell’interesse della salute di tutti. Invitiamo a rivolgersi al proprio veterinario di fiducia per capire quale profilassi sia maggiormente idonea al proprio animale.

Teniamo a precisare anche che le vaccinazioni sono molto importanti per mantenere in buona salute l’animale e a volte, come nel caso della leptospirosi, per prevenire malattie potenzialmente trasmissibili anche all’uomo.

Per gli aventi diritto, in possesso di ISEE aggiornato, è possibile effettuare anche le vaccinazioni del proprio cane o del proprio gatto presso l’ambulatorio veterinario del Giardino Botanico, sempre previa prenotazione (Ufficio Tutela Animali del Comune di Alessandria – tel. 0131-515249 – e-mail: [email protected])