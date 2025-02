I cuori di Fabio Gagliardi all’asta solidale, mercoledì 5 febbraio al ‘Molto più Fermento’

Arte e solidarietà si uniscono, all’insegna della ricerca, nell’evento pensato come antipasto all’imminente San Valentino, nella serata di mercoledì 5 febbraio al Wine Bar Enoteca “Molto più Fermento” (via Bobbio 7): dalle 18 alle 20 si svolgerà un’asta solidale di quadri disegnati dall’artista alessandrino Fabio Gagliardi, il cui ricavato sarà devoluto a favore di ‘Solidal per la Ricerca’, a sostegno del Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione (DAIRI) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria diretto da Antonio Maconi.

Durante l’evento sarà possibile degustare un aperitivo composto da tre piattini e un calice di prosecco o Spritz, con un’offerta minima di 13 euro. Il menù prevede parmigiana di melanzane, zucca con fonduta e lasagnetta di verdure e curcuma. Prenotazioni al numero 338-4704847.

Protagonista della serata sarà l’arte di Fabio Gagliardi: alessandrino, dal 1987 si dedica alla poesia, alla fotografia e alla pittura, partecipando a numerose iniziative culturali ed espositive.