Papa Francesco: “Si tende a parlare tanto, ma ad ascoltare poco”

ROMA (ITALPRESS) – “Fiumi di parole e di immagini senza mai incontrarsi davvero”. Di questo si rammarica Papa Francesco, in occasione dei Primi Vespri nella Festa della Presentazione del Signore, coincidente con la Giornata Mondiale della Vita Consacrata, nella Basilica di San Pietro. Il Santo Padre parla di una relazione di dono e risposta quanto mai necessaria negli spazi odierni, “in cui si tende a parlare tanto ma ad ascoltare poco”, sia in ambito familiare, che in quello lavorativo, arrivando agli spazi social. Per sconfiggere la solitudine, Papa Francesco invita ad un ascolto concreto in cui, al dire e al sentire, faccia seguito la concretezza dell’agire.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).