“Halloween in corsia”: il Lions Club Specialty Valli Cultura e Filosofia all’Ospedale Infantile

Il Lions Club Specialty Valli Cultura e Filosofia, rappresentato dalla presidente Anna Maria Bello e dal vice presidente dott. Alessandro Canepari, Medico Responsabile della SS Igiene e Organizzazione dei Presidi C. Arrigo e Borsalino della DMP, oltre ad un numeroso gruppo di socie Lions, ha portato colore e allegria tra i reparti dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria nella giornata del 30 ottobre scorso. Gli animatori, travestiti da supereroi (Uomo Ragno, Batman, Wolverine, Deadpool, Merida e Capitan America) hanno distribuito piccoli doni e materiale scolastico e portato sorrisi tra famiglie e personale sanitario, approfittando della magia di Halloween.

LE PAROLE – Così la presidente del Lions Club Specialty Valli Cultura e Filosofia, Anna Maria Bello: “Un enorme grazie ai soci che hanno donato con generosità il materiale. Ogni gesto, anche il più piccolo, può accendere un sorriso e alleggerire il peso della malattia. L’ospedale infantile è un luogo dove la fragilità incontra il coraggio; qui i bambini ci insegnano ogni giorno la forza di un sorriso, anche nei momenti più difficili”.