Attualità Alessandrina Costume & Società Eventi

“Halloween in corsia”: il Lions Club Specialty Valli Cultura e Filosofia all’Ospedale Infantile

DiRaimondo Bovone

Nov 4, 2025 , , , , ,

Il Lions Club Specialty Valli Cultura e Filosofia, rappresentato dalla presidente Anna Maria Bello e dal vice presidente dott. Alessandro Canepari, Medico Responsabile della SS Igiene e Organizzazione dei Presidi C. Arrigo e Borsalino della DMP, oltre ad un numeroso gruppo di socie Lions, ha portato colore e allegria tra i reparti dell’Ospedale Infantile “Cesare Arrigo” di Alessandria nella giornata del 30 ottobre scorso. Gli animatori, travestiti da supereroi (Uomo Ragno, Batman, Wolverine, Deadpool, Merida e Capitan America) hanno distribuito piccoli doni e materiale scolastico e portato sorrisi tra famiglie e personale sanitario, approfittando della magia di Halloween.

LE PAROLE – Così la presidente del Lions Club Specialty Valli Cultura e Filosofia, Anna Maria Bello: “Un enorme grazie ai soci che hanno donato con generosità il materiale. Ogni gesto, anche il più piccolo, può accendere un sorriso e alleggerire il peso della malattia. L’ospedale infantile è un luogo dove la fragilità incontra il coraggio; qui i bambini ci insegnano ogni giorno la forza di un sorriso, anche nei momenti più difficili”.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Comincia domani il corso di recitazione targato Bagliani-Cazzola, al Kristalli fino a maggio

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Eventi IN EVIDENZA

4 Novembre, il ministro Crosetto: “Il lavoro delle Forze Armate permette di vivere in pace”

Nov 4, 2025
Attualità Eventi IN EVIDENZA

Festa del 4 Novembre, Mattarella: “Coronamento del sogno dell’unità d’Italia”

Nov 4, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina IN EVIDENZA Teatro

Comincia domani il corso di recitazione targato Bagliani-Cazzola, al Kristalli fino a maggio

Nov 4, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca Storie dal mondo

Nepal: morti 2 alpinisti italiani, altri sono dispersi

Nov 4, 2025
Attualità Eventi IN EVIDENZA

4 Novembre, il ministro Crosetto: “Il lavoro delle Forze Armate permette di vivere in pace”

Nov 4, 2025
Economia Video

Salari e inflazione, serve un’accelerazione sui contratti di lavoro

Nov 4, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x