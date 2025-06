‘Grand Prix Bordino’, 33^ edizione, da venerdì 6 a domenica 8 giugno fra città e provincia

La parola chiave è bellezza. Il 33° Grand Prix Bordino, evento di notevole interesse culturale e sportivo, organizzato dal Veteran Car Club Bordino di Alessandria, col Patrocino del Comune di Alessandria e incluso in ASI Circuito Tricolore, torna in città da venerdì 6 a domenica 8 giugno.

Il format, che promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori, a bordo di auto storiche, ha ottenuto il Patrocinio dei Ministeri dei Trasporti e della Cultura, dell’ANCI, col sostegno di Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Gruppo AMAG.

L’edizione 2025 vedrà alla partenza 67 auto, di cui il 65% con equipaggi stranieri, tutte grandi protagoniste della storia dell’automobilismo dal 1930 al 1967, fra cui 5 Bugatti. Le vetture si potranno ammirare già da venerdì 6 in piazzetta della Lega, con partenze previste dalle 16,30, direzione Vignale Monferrato (Cantina Gaudio), poi Terruggia e Casale Monferrato, dove il Trecentesco castello dei Paleologi ospiterà la serata di gala.

Il sabato si andrà a Caravino, con visita al castello di Masino, col suo labirinto tra i più grandi d’Italia; a seguire lago di Viverone per il pranzo e ritorno nel Monferrato attraversando Caluso. La sera, alle 21, sfilata notturna in via Roma a Casale Monferrato, sino a piazza Mazzini.

Domenica visita al Santuario di Crea, Patrimonio UNESCO, per un percorso devozionale tra 23 cappelle immerso tra filari e vigneti, poi visite alle cantine vitivinicole e al castello di Uvigliea Rosignano Monferrato, antica roccaforte del XIV secolo, che ospiterà la chiusura della manifestazione.

Il Grand Prix Bordino non è soltanto automobili: infatti i partecipanti indosseranno, per l’occasione, meravigliosi abiti d’epoca, in stretta connessione col periodo storico della vettura che presenteranno. E in piazzetta della Lega ci sarà lo spettacolo allestito dalle Sweet Dolls, performers Burlesque, con abiti a tema e si esibiranno con pose da “Pin-up”, sorrisi, balli retrò vintage, insomma tutti gli ingredienti con cui ancora una volta coinvolgeranno il pubblico rallegrando l’atmosfera della partenza.

Tutte le informazioni sono disponibili su https://www.pbordino.com/

IL PERSONAGGIO – Pietro Bordino (1887-1928) è stato uno dei piloti automobilistici italiani più famosi degli anni venti, autore di gesta all’epoca leggendarie come il record di velocità sul miglio nel 1911, raggiunto lanciando a oltre 200 km/h una poderosa Fiat S76 Record (28.000 cc; 300 cv) sul circuito britannico di Brooklands, la vittoria del Gran Premio d’Italia nel 1922, il decimo posto assoluto alla 500 Miglia di Indianapolis del 1925 e la partecipazione a ben 10 gare dell’American Championship Car Racing, negli Stati Uniti d’America.