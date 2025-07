Ue, Procaccini “Luci e ombre nel programma della presidenza danese”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Il programma della presidenza danese presenta alcune sfaccettature interessanti, come quella della lotta all’immigrazione illegale. Finalmente ascoltiamo una socialista dire parole che noi diciamo da anni, essendo però tacciati come xenofobi, quando in realtà vogliamo solo governare un fenomeno che causa dolore sia ai migranti che a chi li accoglie”. Queste le parole del co-presidente dei Conservatori e Riformisti europei ed eurodeputato di Fratelli d’Italia Nicola Procaccini, commentando il discorso del primo ministro danese Mette Frederiksen, che nella sessione plenaria del Parlamento europeo di Strasburgo ha inaugurato la presidenza di turno di Copenhagen del Consiglio Ue. “Dall’altro lato però emerge comunque la matrice di sinistra del suo programma – aggiunge Procaccini – che propone di rialzare la tassazione sull’energia per favorire la transizione green. Questo è il tipico approccio che scambia l’ambientalismo per il socialismo”.

