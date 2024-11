La festa di “N.O.I. per la casa”: giovedì 7 novembre nell’area giochi di via Gandolfi alle 16.30

Il progetto “N.O.I.* per la casa”, finanziato dalla Regione Piemonte con fondi dell’Unione Europea ( FSE Plus 21-27), è attivo in 4 zone della nostra Regione e ha come obiettivo il sostegno agli abitanti in quartieri popolari con modelli di welfare che prevedono il coinvolgimento delle persone, l’orientamento per l’accesso a diritti e servizi, l’intercettazione e l’aiuto a persone fragili spesso invisibili alla rete delle istituzioni, ma soprattutto la partecipazione dei cittadini alla vita della propria comunità per sviluppare pratiche solidali, reti di vicinato, maggiore senso di responsabilità e protagonismo nella gestione dei beni comuni.

Cibo e bevande, porta anche tu qualcosa da condividere!

*N.O.I. = Nucleo Operativo Integrato

Capofila del progetto, vincitrice del bando regionale, è la Cooperativa “Coompany &” che ha raccolto l’adesione di un gruppo di cooperative e associazioni: Semi di Senape, Azimut, Liberitutti, San Benedetto al Porto, Don Angelo Campora, Human Art e Cambalache.

Attraverso la collaborazione con le istituzioni locali, CISSACA, ASL AL e ATC (che ha messo a disposizione la sede del progetto) verranno progressivamente messe in atto le azioni del progetto, cercando di incontrare bisogni e aspirazioni degli abitanti di via Gandolfi e zone limitrofe, dai bambini e ragazzi con azioni di sostegno allo studio e ludiche, alle donne attraverso interventi di formazione e di empowerment, alle persone anziane con attività di sostegno a domicilio, ai cittadini migranti con interventi di mediazione e orientamento alla rete dei servizi. Trasversalmente, una quota delle risorse del progetto sarà diretta al miglioramento delle aree comuni, cortili e aree gioco, con interventi di pulizia e installazione di nuovi arredi urbani.

LE PAROLE – Così gli operatori del progetto ‘Noi per la casa’: “Con questa occasione di festa vogliamo aumentare i contatti con le persone che abitano nella zona di via Gandolfi, fornendo informazioni utili e avviando collaborazioni, consapevoli che il benessere sociale si costruisce con l’apporto di tutti”.

INFO – scrivere a: [email protected] o telefonare al 331-7369479