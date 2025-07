Festa della Cozza Selvaggia, nel Ravennate escursioni e degustazioni

MARINA DI RAVENNA (ITALPRESS) – Torna al Molo Dalmazia l’appuntamento dedicato alla “Cozza Selvaggia di Marina di Ravenna”: si tratta di un mollusco che non viene allevato, ma nasce da banchi selvatici presenti al largo della costa romagnola ancorati alle piattaforme metanifere offshore e agli scogli sottomarini. Tra i momenti clou della Festa della Cozza Selvaggia, un’escursione in motonave verso le piattaforme Eni alla scoperta della metodologia di raccolta delle cozze. Nel corso dell’iniziativa sono state rilasciate in mare, a cura di Cestha, il centro per la tutela degli habitat, le tartarughe marine Miele, Norberto e Chili Pepper, che erano rimaste impigliate nelle reti della pesca a strascico.

(video in collaborazione con Eni)