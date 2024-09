La festa in via Gandolfi giovedì 5 settembre alle 18,30

Una festa dedicata ai cittadini della zona sarà l’occasione per presentare nuovamente il progetto “Noi per la casa”, finanziato dalla Regione Piemonte e dedicata a promuovere benessere abitativo. Saranno presenti banchetti delle associazioni e cooperative partner del progetto con materiale informativo sulle attività in corso e su quelle che saranno realizzate nei prossimi mesi. Cibo, bevande e musica saranno la cornice del 2° di una serie di eventi informativi e coinvolgimento delle persone che abitano nel complesso degli alloggi ATC e delle aree limitrofe.

Il progetto “N.O.I. per la casa”, finanziato dalla Regione Piemonte con fondi dell’Unione Europea (FSE Plus 21-27), ha lo scopo di migliorare la qualità della vita nei quartieri popolari di alcune zone del Piemonte e quella di via Gandolfi, all’interno del quartiere Cristo, è stata scelta dalla Regione stessa per l’apertura di servizi sperimentali che, nel fornire aiuto alle persone maggiormente in difficoltà, possano coinvolgerle rendendole partecipi dell’azione di cambiamento.

Capofila del progetto, vincitrice del bando regionale, è la Cooperativa “Coompany&” che ha raccolto l’adesione di un gruppo di cooperative e associazioni: le cooperative Semi di Senape, Azimut, Liberi tutti, le associazioni San Benedetto al Porto, Don Angelo Campora, Human Art e Cambalache. La sede del progetto è in via Gandolfi n. 20, un alloggio messo a disposizione da ATC Piemonte Sud, presso il quale è attivo lo sportello di segretariato sociale dedicato all’ascolto dei cittadini, al loro orientamento, facilitazione e collegamento alla rete dei servizi sociosanitari, educativi, istituzionali. Ma la sede del progetto è anche luogo di apertura di laboratori scolastici orientati ai bambini e ragazzi del quartiere, apprendimento della lingua italiana, di pratiche di mediazione culturale e sviluppo di una comunità più coesa e solidale.

“Con questa occasione di festa vogliamo aumentare i contatti con le persone che abitano nella zona di via Gandolfi, fornire loro informazioni utili, ma anche avviare relazioni collaborative con la consapevolezza che il benessere sociale si costruisce con l’apporto di tutti” affermano gli operatori del progetto “Noi per la casa”.

Per informazioni scrivere a: [email protected] o contattare il 331-7369479