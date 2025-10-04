Alessandria in primo piano Eventi IN EVIDENZA

Giornata Nazionale degli Ospedali Storici: domani l'evento al Presidio Civile di Alessandria

In occasione della 4^ edizione della Giornata nazionale degli Ospedali storici italiani, promossa in tutta Italia da ACOSI (Associazione Culturale Ospedali Storici Italiani), domenica 5 ottobre l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria aprirà le porte dell’Ospedale Civile Santi Antonio e Biagio per un percorso alla scoperta di un patrimonio storico, artistico e spirituale di straordinario valore.
L’iniziativa, dal titolo “Immagini di fede e cura nell’Ospedale Civile di Alessandria”, proporrà un itinerario iconografico dedicato alle figure di Sant’Antonio Abate, San Biagio e San Pio V, che hanno segnato la storia del Presidio e della città.

Il programma partirà alle 16.15 con la visita guidata all’interno dell’Ospedale, a cura di Paola Cosola, del Centro Documentazione-Biblioteca Biomedica del DAIRI, e Laura Savi, Direttore della SC Farmacia ospedaliera gestione dispositivi e farmaci dell’AOU AL. Sarà l’occasione per ammirare l’esposizione straordinaria “Arte, devozione e funzione terapeutica”, con oggetti e vasi provenienti dall’antica Farmacia e i ritratti dei Santi protettori insieme al busto di Pio V.
Alle 17 l’iniziativa proseguirà nella Chiesa dell’Ospedale con i saluti delle autorità religiose e civili, l’intervento dello storico Roberto Livraghi sul tema “San Pio V, il culto dei Santi, la sofferenza degli Uomini”, e un momento musicale dal titolo “Musiche per la cura dell’anima”: un breve concerto per liuto a cura di Carlo Gomiero, allievo del Conservatorio Antonio Vivaldi di Alessandria.
INFO – AOU AL, numero 0131-206469.

